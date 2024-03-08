林祖嘉：國民黨堅持九二共識　大陸願溝通

國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）日前剛結束訪陸行程的中國國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問，他強調，即便國民黨大選沒有獲勝，但只要堅持九二共識、反對“台獨”的基礎，大陸還是願意和國民黨維持溝通管道。



林祖嘉說，現在因為金門的大陸漁船事件，讓大陸的民情憤慨，民進黨政府顯然在操作這事件時，沒有考慮到這一點，只想到自身在台灣內部的情勢，這很危險，兩邊敵意升高的情況會很嚴重。



林祖嘉強調，國民黨還是希望可以維持和大陸的溝通、交流管道，讓兩岸有比較和平的態度，這次和陸方接觸的感覺，對方也是如此，還是希望和平統一、融合發展，這基調不會有太大幅度改變。只是現在有漁船事件，再加上民進黨賴清德520的談話，增添了一些變數，但至少目前為止，態勢並沒有太大變動。



林祖嘉隨國民黨副主席夏立言2月26日展開7天6夜訪陸行，拜訪廈門、廣州、東莞、深圳，經過長安到上海跟崑山，最後從杭州返台。



林祖嘉接受中評社訪問，談到此行的感想和成果，他說，這次主要是拜訪台商為主，除了拜個晚年，也感謝台商對國民黨的支持，而台商反應也很好，這次他們到每個城市都有跟台商座談，報告選舉內容跟分析結果。



林祖嘉說，雖然有少數台商仍對國民黨大選沒獲勝比較沮喪，對他們有怨言或說話比較重，但整體來說，台商還是願意支持國民黨，更期待國民黨能維持兩岸的溝通跟交流。



另外，由於國民黨在“立法院”的席次為多數，林祖嘉提到，台商希望國民黨在“立法院”能大展拳腳，尤其是修改反滲透法、開放兩岸觀光航點等需求，都希望國民黨“立法院”黨團未來能協助，否則台商在兩岸之間往來，或者支持國民黨一些活動時，其實都很緊張會被政府關切，但這部分他有提到，藍營在“國會”沒有單獨過半，還需要靠白營支持，會再多努力。

