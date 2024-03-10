徐峰答中評：報告涉台論述明確今後任務

清華大學台灣研究院助理研究員徐峰（圖片由受訪者提供） 中評社香港3月10日電（記者 段曉魯）清華大學台灣研究院助理研究員徐峰接受中評社採訪，解讀今年《政府工作報告》的涉台論述。徐峰表示，今年《政府工作報告》涉台論述集中闡述了當前對台大政方針、原則立場和目標任務，總體表述風格清晰簡潔，而又重點突出，為2024年及今後一段時期對台工作提供了根本遵循。



徐峰表示，貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南，是對台工作的總綱領。十八大以來，習近平總書記在和平統一方針及我們黨長期實踐探索基礎上，針對兩岸關係與對台工作提出了一系列論述，逐步形成了系統完整的對台思想和理論，從根本上明確了怎樣實現和平統一的重大理論問題。新時代黨解決台灣問題的總體方略是黨的十八大以來對台工作守正創新的寶貴結晶，確立這一思想意義不僅在於積極穩妥應對了近年台灣政局出現的變化，更從全局與戰略高度全面把握兩岸關係階段性特徵，有效應對了複雜嚴峻的外部環境，化解了台海地區危機。這一方略是科學的、不斷發展的，是牢牢掌握台灣問題主導權和主動權的思想理論保障，也是未來應對台海危機與挑戰，推進國家統一進程必須長期堅持的。



徐峰亦表示，今年《政府工作報告》涉台論述集中闡述了當前對台大政方針、原則立場和目標任務，總體表述風格清晰簡潔，而又重點突出，為2024年及今後一段時期對台工作提供了根本遵循。具體來看，報告主要包含三方面重點內容。

