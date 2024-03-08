張虎：五年來粵港澳大灣區建設取得六大成果

十四屆全國人大二次會議廣東省代表團7日上午在北京首都賓館舉行開放團組會議（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月8日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議廣東省代表團7日上午在北京首都賓館舉行開放團組會議，吸引超百位記者入團採訪。廣東省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長張虎在回答記者有關粵港澳大灣區工作的亮點成果以及未來的合作計劃時表示，自《粵港澳大灣區規劃綱要》發布以來，廣東省堅持以大灣區發展為綱，舉全省之力，攜手港澳積極推動粵港澳大灣區的建設，五年來取得了六大方面的成果。



張虎表示，粵港澳大灣區是習近平總書記親自謀劃、親自部署、親自推動的國家重大戰略，自《粵港澳大灣區規劃綱要》發布以來，廣東省委把縱深推進粵港澳大灣區新階段放在“1310”具體部署十大新突破之首，加力推動粵港澳大灣區的建設，5年來取得了階段性的成效，主要可以從以下六方面來分享。



第一是綜合實力邁上新台階。大灣區的經濟總量從2018年的超過10萬億元，再到2023年突破14萬億元大關，經濟體量屢創新高，大灣區的市場主體也已經超過了1800萬戶，市場活力持續迸發。



第二是科技產業優勢持續鞏固。大灣區國際科技創新中心、大灣區綜合性國家科學中心的建設持續深入推進，長城實驗室等31家粵港澳聯合實驗室先後落地運行。根據世界知識產權組織發布的相關報告顯示，深圳、香港、廣州創新集群已連續4年位居全球創新指數的第二名。



第三是基礎設施的互聯互通加快推進。軌道上的大灣區不斷完善，大灣區主要城市間實現一小時通達，大灣區機場群的航線網絡已遍布全球主要城市，2023年旅客吞吐量達2.8億人次。港口方面，粵港澳大灣區港口航線的網絡也覆蓋了世界的主要貿易港口，集裝箱年吞吐量已超過了8500萬標準箱。



第四是在規則銜接機制對接方面取得實質性進展。灣區通、藥械通、社保通、跨境理財通等一系列政務服務的跨境通辦等標誌性事項落地實施。此外粵港澳三地還共同發布了涵蓋食品、中醫藥、養老等25個領域110項的“灣區標準”，並加快實施“港車北上”和“澳車北上”等便捷跨境流動的舉措。