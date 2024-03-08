快評：美台勾連不斷　大陸嚴詞警告

中評社快評／美國眾議院外交事務委員會主席麥考爾6日出席一項活動時稱，他將率團出席賴清德於5月20日舉行的就職典禮。外電報導，麥考爾曾在去年4月到訪台灣，與蔡英文會面；大陸當時通過軍事行動對麥考爾的訪台行程採取反制，過後還對他實施制裁。



麥考爾將率團出席賴清德就職禮，無疑是美台勾連一項新動作，其影響及後果難以預測。台灣當局應詢時稱目前暫無相關資訊，但一向歡迎美國國會議員和各界友人訪台展現支持，若有進一步資訊將對外說明。看來麥考爾5月成行的可能性很大。



近年美國干涉台灣問題的力度不斷提高，手段更加直接。僅以軍事勾連而言，美國不僅對台售武、在台灣駐兵協助訓練，還不斷派遣軍艦穿越台灣海峽，甚至鼓動其他西方國家參與。麥考爾還揚言，美國在軍事上支持台灣立場不必模糊。



在北京，中共中央政治局委員、外長王毅昨天在全國兩會記者會上嚴詞警告“台獨”和外來干涉。王毅指出，一個中國原則是國際社會普遍共識，如果有人縱容支持“台獨”，就是挑戰中國主權，個別國家執意與台灣保持官方關係，就是干涉中國內政；台灣島內誰想搞“台獨”，必將遭到歷史清算；國際上誰想縱容“台獨”，必將引火燒身、自食苦果。



“台獨”和外部干涉是台海和平穩定的最大威脅，當前及今後一個時期台海形勢依然複雜嚴峻。大陸不會容忍“台獨”與外部勢力恣意妄為在台灣問題上挑戰中方紅線。正在北京舉行的全國兩會釋出訊息，新的一年大陸將全面加強練兵備戰，統籌推進軍事鬥爭準備。



練兵備戰，劍指“台獨”與外部干涉。