不斷推進中國式現代化取得新進展

中評社北京3月8日電／國內生產總值超過126萬億元，增長5.2%，增速居世界主要經濟體前列；國產大飛機C919投入商業運營，國產大型郵輪成功建造，新能源汽車產銷量占全球比重超過60%；居民人均可支配收入增長6.1%，城鄉居民收入差距繼續縮小……今年的政府工作報告，向世人展示了一份可圈可點的成績單，必將凝聚起強國建設、民族復興的強大信心和力量。



這份成績單，來之不易，成色十足。回顧過去一年，多重困難挑戰交織叠加。在黨中央的堅強領導下，我們頂住外部壓力、克服內部困難，於風風雨雨中強健了體魄、壯實了筋骨，日新月異的中國活力滿滿、朝氣蓬勃。實踐充分證明，中國式現代化走得通、行得穩。



向著宏偉目標繼續前進，我們信心十足。今天的中國經濟，高質量發展的動力更加強勁——我國在全球創新指數中的排名升至第12位，重大科技創新捷報頻傳，新質生產力加快形成；高質量發展的底氣更加充足——我國有著超大規模市場的需求優勢、產業體系配套完整的供給優勢、大量高素質勞動者和企業家的人才優勢。更重要的是，中國作為全球第二大經濟體，已經在長期發展中形成了良好穩固的基本面，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變也不會改變。時與勢在我們一邊，這就是我們的定力和底氣所在。



今年是新中國成立75周年，是實現“十四五”規劃目標任務的關鍵一年。政府工作報告提出的一系列新目標、一項項新舉措，勾勒出經濟社會發展的新走向。國內生產總值增長5%左右；城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；發行超長期特別國債，專項用於國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設，今年先發行1萬億元；城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元……這一系列數字的背後是國計民生的“加減乘除”，得出的是美好生活“新圖景”。無論是“深化大數據、人工智能等研發應用”，還是“推動解決老舊小區加裝電梯、停車等難題”，以及“多渠道增加城鄉居民收入，擴大中等收入群體規模，努力促進低收入群體增收”，字裡行間都回應著時代需求、人民期待。



當然，前進道路上，推動經濟持續向好還要應對不少挑戰。千難萬難，畏難才真難；這險那險，躺平最危險。現代化不會從天上掉下來，而是要以龍騰虎躍、魚躍龍門的闖勁幹出來。回望歷史，中國人一以貫之的“行動哲學”，便是經歷風雨才能見到彩虹。展望未來，每一個人都奮力向前奔跑，就能讓中國社會始終葆有勃勃生機、旺盛活力，讓中國發展始終擁有堅實基礎、不竭動力。



有風有雨是常態，風雨無阻是心態。走好自己的路，做好自己的事，無論什麼樣的困難，都無法阻擋中國人民奔向美好生活的腳步。中國發展必將長風破浪、未來可期！



來源：中國經濟網 作者：子房先生

