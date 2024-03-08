深刻領會發展新質生產力的方法論

中評社北京3月8日電／3月5日，習近平總書記在參加他所在的十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時發表重要講話，聚焦新質生產力作出科學部署，凸顯了對這一事關大局的戰略任務的高度重視，同時提出的“堅持從實際出發，先立後破、因地制宜、分類指導”的一些基本原則，為各地區、各部門謀劃發展新質生產力提供了方法論，指明了不斷塑造發展新動能新優勢的方向和路徑。



生產力是推動社會進步最活躍、最革命的要素。高質量發展需要新的生產力理論來指導，而新質生產力已經在實踐中形成並展示出對高質量發展的強勁推動力、支撐力，需要我們從理論上進行總結、概括，用以指導新的發展實踐。新質生產力是創新起主導作用，同時也要深刻認識到，它並非一般性的科技創新所能推動，更多是由具備原創性、顛覆性、融合性，且對經濟社會發展影響廣泛而深遠的前沿科技創新所驅動而來。在新一輪科技革命和產業變革加速演進、主要國家競爭空前激烈的大背景下，加大創新力度、培育壯大新興產業、超前布局建設未來產業、完善現代化產業體系等，更需要以時不我待的緊迫感加快推進。這是贏得發展主動權的必然選擇。



事關重大，形勢緊迫，就不能犯方向性的錯誤，貽誤發展時機。脫離實事求是、因地制宜原則，“什麼熱門就投什麼”，或毫無重點地“撒胡椒面”，強行推動戰略性新興產業和未來產業發展，可能會導致項目投資過多、產能過剩嚴重等現象出現，進而迫使市場陷入內卷，結果不僅發展不了新質生產力，還會對地方經濟社會發展產生嚴重的消極作用。在鞏固和增強經濟回升向好態勢的重要階段，習近平總書記提出的“要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一種模式”的警醒極其必要且關鍵。



深入學習領會發展新質生產力的方法論，就要深刻把握新質生產力的時代內涵、核心要義、本質要求，深入結合各地的資源禀賦、產業基礎、科研條件等，有選擇地推動新產業、新模式、新動能發展，用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。經濟大省更要勇挑大梁，充分調動各方面的積極性主動性創造性，以更具前瞻的戰略眼光、更加有效的務實舉措、更為積極的主動作為，把科學部署轉化為頂用管用實用的政策，努力成為發展新質生產力的重要陣地，以自身的探索探路帶動全國高質量發展的突破突圍。



來源:經濟日報 作者：經濟日報評論員

