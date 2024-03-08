中評社北京3月8日電／習近平總書記5日下午參加十四屆全國人大二次會議江蘇代表團審議時強調，要牢牢把握高質量發展這個首要任務，因地制宜發展新質生產力。這一重要論述為如何發展新質生產力指明了方向，提供了方法論。



從2023年在地方考察調研期間首提“新質生產力”，到在中央經濟工作會議部署“發展新質生產力”，再到中央政治局第十一次集體學習時的系統闡述，總書記關於新質生產力的一系列重要論述，為推動高質量發展提供了科學指引。



向新而生，向質圖強。發展新質生產力是推進高質量發展的必由之路。面對新一輪科技革命和產業變革，我們必須搶抓機遇，加大創新力度，建設現代化產業體系。目前，戰略性新興產業在我國蓬勃發展，占GDP比重從“十三五”初期的8%左右提高到“十四五”中期的超過13%，2025年有望超過17%，積蓄起強大發展動力。



堅持從實際出發，先立後破、因地制宜、分類指導，這是發展新質生產力的方法論。正確掌握這一方法論，可以從兩方面看：一方面，發展新質生產力不是忽視、放棄傳統產業，要防止一哄而上、泡沫化；另一方面，發展新質生產力也不是搞一種模式，要避免千篇一律，眉毛胡子一把抓，同質化發展。



有所選擇才能有所突破，有所作為必先有所不為，如此才能集中優勢力量，實現跨越式突破、創新性發展。放眼全國，各地資源禀賦不同，產業基礎不同，科研條件也不同，各有所長各有特點。發展新質生產力不是依葫蘆畫瓢，一成不變，需要我們擺脫套路化思維和路徑依賴，結合自身實際，努力推動新產業、新模式、新動能發展，形成發展新質生產力的重要陣地。



要堅持守正創新，辯證看待新與舊的關係，正確處理傳統產業與新質生產力的關係。傳統產業應主動擁抱新質生產力，善於用新技術改造提升傳統產業，積極促進產業高端化、智能化、綠色化。在發展新質生產力的過程中，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大、未來產業培育。從生產力與生產關係的層面看發展新質生產力，必須靠謀劃新一輪全面深化改革，促進新質生產力加快形成。



隨著新質生產力積厚成勢，必將推動我國高質量發展行穩致遠，展現新時代新征程上澎湃奔湧的壯麗美景。



來源：經濟日報 作者：李萬祥



