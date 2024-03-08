“新三樣”走俏也要居安思危

中評社北京3月8日電／繼歐盟對我國電動汽車等產品發起貿易救濟調查後，美國政府日前表示，“正在採取前所未有的行動”以應對中國汽車充斥美國市場。這些針對中國新能源汽車的莫須有調查及舉措，引發代表委員強烈關注。



全國政協常委、賽力斯集團董事長張興海在《關於應對內外部不利因素維持新能源汽車高速出海的提案》中指出，要推動汽車碳足跡核算標準、方法和數據的國際互認；全國人大代表、廣汽集團總經理馮興亞提出了促進新能源汽車產業國際合作、統籌出口共性課題、優化出口監管機制等建議。



近年來，以電動載人汽車、鋰電池和太陽能電池為代表的外貿“新三樣”持續走俏，成為我國外貿出口的新增長點。2023年，“新三樣”產品累計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大關。成績的取得，是市場需求驅動的結果，也是對中國製造業多年來厚積薄發的認可。出口主力產品的每一次迭代更新，代表了中國外貿轉型升級的方向，折射出中國製造不斷向高端化、智能化、綠色化發展的努力。



“新三樣”出口雖表現亮眼、可圈可點，但也要看到，它們的發展環境還存在很大的不確定性。受地緣政治升溫、部分國家貿易保護主義抬頭等因素影響，全球可再生能源產業鏈供應鏈正在加快重構，由此帶來的風險挑戰不容小覷。此外，在市場需求的強驅動下，短期內可能會引發相關產能的無序擴張，導致市場競爭加劇。在市場需求逐步進入平台期後，如不能妥善處理好上述幾方面的關係，很有可能造成新的產能過剩，最終對“新三樣”發展帶來不利影響。



理性看待“新三樣”出口快速增長，要善於總結並用好“新三樣”發展的成功經驗。客觀上看，“新三樣”走俏市場並非偶然。經過多年發展，我國建立了較為完整的新能源產業體系，培育了全球最大的新能源產品消費市場，加之我國稀土、鋰礦等資源儲備豐富，新能源產業形成了原料、製造、市場“三頭在內”的格局，在新能源領域形成了強大話語權。從某種意義上看，“新三樣”不僅是產品的迭代升級，更是產業模式上的創新——通過對國內消費市場的悉心培育，龐大的市場需求轉化為製造業補鏈強鏈的內生動力，內循環暢通後，就會積極帶動外循環發展，從而把國內市場的規模優勢轉變為全球市場優勢甚至是行業發展的標準優勢。



理性看待“新三樣”出口快速增長，也要居安思危、未雨綢繆，提前做好應對外部市場風險挑戰的準備。“新三樣”代表了可持續發展的方向，短期內中國製造在全球市場中仍將占據主要地位，但也要清醒地認識到，技術創新的產業化路徑並非一成不變，在複雜因素作用下會產生較大變數。對此，“新三樣”企業要持續加強創新研發，通過提高產品質量、降低運維成本等舉措，不斷增強產品的市場競爭力，尤其要強化產業鏈上下游的合作，推動“新三樣”在全球價值鏈上的位置不斷提升。同時，要前瞻性做好產業布局，充分利用國內超大規模市場優勢，加快推動高水平科技自立自強，打破傳統製造業“天花板”，創造出更多的“新三樣”產品。



來源：經濟日報 作者：顧陽



