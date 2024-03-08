邱國正指“第一擊”要件改變　揭仲：應改用詞

揭仲。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／台“國防部長”邱國正7日上午回應“立委”質詢時表示，“國軍已將第一擊的要件改變”。對此，中國國民黨智庫“國家政策研究基金會”副研究員揭仲分析指出，邱國正應該是要表達在“海峽中線”默契已遭大陸片面推翻的新情勢下，軍方對何種狀況發生時才能開火的規定也隨之作出相應的調整；但使用“第一擊”這個名詞其實並不十分正確、甚至還可能遭有心人士惡意曲解，建議軍方單位盡快做出補充說明。



揭仲為淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授、中華戰略前瞻協會研究員、“國家政策研究基金會”副研究員，研究專長包括戰略研究、中大陸事、危機處理、“國防”政策等。



揭仲指出，所謂“第一擊”（first strike），最早是對冷戰時期美蘇兩強核武運用方式的描述，是在敵方動用核武前，就對敵方核子能力發動攻擊，以催毀敵方的核子武器或投擲核武的設施，使其無法還擊。因此，“第一擊”這個名詞在軍事上，其實具有“先下手為強”，甚至是“在未實際遭受攻擊的情況下，預先對敵軍控制範圍內的軍事設施發動攻擊”之意涵，高層官員在使用時還是應該小心謹慎。



揭仲說，邱國正應該只是強調大陸已片面推翻“海峽中線”默契，並派軍機常態化越過“中線”的新現狀下，倘若發生大陸航空與航海實體，在不遵從台灣指示的情況下，硬闖入台灣領空、領海時，軍方可依照國際通用的方式，在一定的條件下開火制止。

