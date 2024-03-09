中評花絮：婦女節當天，兩會盛放“她”風采

3月8日早上，幾位女性代表在人民大會堂前合影留念（中評社 海涵攝） 中評社北京3月9日電（記者 海涵）2024年全國兩會正在進行，昨日又逢“三八”國際勞動婦女節，兩會上的女性身影、女性聲音再度成為記者捕捉的焦點。



3月8日的兩會議程十分豐富，上午舉行了十四屆全國人大二次會議第二次全體會議，全國人大代表出席會議、全國政協委員列席會議；下午，代表委員們則是參加各小組會議。來自不同民族、不同崗位、不同領域的女性代表委員在節日當天依舊在為國家發展建言獻策。



在全體會議召開之前舉行的第二場“代表通道”集中採訪活動中，吉林梨樹鳳凰山農機合作社理事長韓鳳香和北京綠農興雲合作社理事長岳巧雲兩位女性代表就記者提問做出了精彩回應。答問後，兩位女代表手拉手一起為萬千女性送上節日祝福——“祝姐妹們節日快樂，健康美麗！”



全國政協委員、中國國家話劇院國家一級演員張凱麗在3月8日上午進場時接受媒體採訪談及女性力量。她說，女性不應當被所謂“35歲後就沒有好出路”的固有觀念束縛，35歲正是年富力強的時候、正是幹事業的時候，也有了閱歷和積累，因此，女性在35歲之後更應該煥發出活力和熱情。“總之，我衷心祝願女性朋友們三八婦女節快樂，希望她們在愛家人的同時也可以好好愛自己。”



除了女性代表委員，兩會上還有許多女記者、女工作人員，她們也在會場內外辛勤工作，為這場盛大活動進行著記錄傳播或是服務保障工作。



