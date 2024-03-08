第一擊要件改變　邱國正：依權責修訂

邱國正受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）有關於“國防部長”邱國正昨天再度闡述第一擊要件改變，媒體今天再度追問相關議題。邱國正說，的確沒多久前調整，因為發覺無人機在金門當時沒有打下來，是礙於沒有依據，但是有規定有無人機要擊落，但是沒有很明確，“那我就來扛責任”，明確講這是“國防部”權責修訂。以前第一擊是開槍、開砲我們反制，但是無人機不是槍彈它也來了 我們打掉，是他們第一擊，不是我們第一擊。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針及報告，並備質詢。



邱國正昨天在“立法院”答詢指出，以往認定中國大陸“第一擊”是指開砲、開槍，但國軍早已更改第一擊界定，只要大陸實體航空器逾越界線，國軍就視為第一擊，將予以反制。



媒體今天追問為什麼昨天再度闡述第一擊要件，去年是否已經針對相關定義闡述過？邱國正說，的確沒多久前有調整，因為發覺無人機在金門當時沒有打，礙於沒有依據，但是有規定有無人機要擊落，但是沒有很明確，“那我就來扛責任”，就明確講這是“國防部”權責修訂。第一擊以前開槍、開砲我們反制，但是無人機不是槍彈，它也來了 我們打掉，是他們第一擊，不是我們第一擊，這個界定很清楚。

