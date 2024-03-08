新時代新征程上競展芳華

中評社北京3月8日電／據光明日報報導，草長鶯飛，又是一年春光好。今天，我們再一次迎來“三八”國際勞動婦女節。放眼神州大地，億萬女性正用自身的發展，標注著中國式現代化建設的新高度。我們向全國各族各界婦女致以誠摯的節日問候！



3月6日下午，在“三八”國際勞動婦女節即將到來之際，習近平總書記代表黨中央，向參加全國兩會的女代表、女委員、女工作人員，向全國各族各界婦女，向香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的女同胞、海外女僑胞，致以節日祝賀和美好祝福。一聲聲問候，體現著黨的關懷和全社會的尊重，各條戰線的女性工作者倍感溫暖、深受鼓舞。在全國兩會會場，女代表委員們建言獻策、共商國是，為中國式現代化建設貢獻巾幗智慧，展現時代風采。



婦女是推動國家發展和社會進步的重要力量。在各行各業、在大江南北，女性工作者的身影從不缺少，她們富有才略、幹練颯爽，匯聚起“婦女能頂半邊天”的磅礴力量。新時代以來，我國婦女工作取得空前進展，經濟社會發展的方方面面無不閃耀著“她力量”的奪目光彩。



“我參與了C919飛機的研製和取證工作，助力國產大飛機翱翔藍天”“我帶領團隊建立了生物多樣性大數據管理平台等，守護野生大熊貓”“我作為小島上的一名醫務工作者，守護島上婦女兒童的健康”……這些話語來自全國兩會上的女代表、女委員，也來自社會各界的女性工作者。奮鬥在一線、奉獻在基層，今天的女性力量更強大，作用更顯著，成就更突出。



黨的十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央高度重視婦女事業發展，不斷健全婦女權益保障法治體系，持續優化婦女發展環境，推動婦女事業取得歷史性成就。我國廣大婦女與時代同發展、與祖國共奮進，積極投身新時代中國特色社會主義事業，以巾幗不讓須眉的豪情和努力，奮勇爭先、頑強拼搏，起到了重要作用，展現了新時代女性風采。我國婦女事業不斷發展，推動全社會尊重女性地位、保障女性合法權益，為“她們”工作生活、追求夢想奠定了堅實基礎。



習近平總書記強調，以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，需要全體人民團結奮鬥，婦女的作用不可替代。黨的二十大擘畫了以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興的宏偉藍圖，對婦女事業發展作出全面部署。站在新的時間節點上，我們要堅定不移走中國特色社會主義婦女發展道路，切實保障婦女兒童合法權益、促進男女平等和婦女兒童全面發展，讓“她們”在貫徹新發展理念、構建新發展格局、推動高質量發展、實現高水平科技自立自強、全面推進鄉村振興中更好地發揮自身優勢和積極作用。我們堅信，在新時代的廣闊舞台上，億萬婦女一定能夠為中國式現代化建設貢獻巾幗智慧和力量，芳華競展，書寫時代榮光！