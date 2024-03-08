政協委員建言深化高校育人模式改革

中評社北京3月8日電／據光明日報報導，科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力。積極搶占新一輪科技革命和產業變革制高點，離不開一支規模宏大的高素質科技人才隊伍。高校是人才聚集和科技創新的高地，在科技強國建設中重任在肩。3月7日下午，全國政協十四屆二次會議無黨派人士界別協商會議召開，多名委員圍繞“深化高校育人模式改革，提高人才自主培養能力”積極建言獻策。



適應科技發展趨勢，提高人才自主培養能力



當前，面對錯綜複雜的國際環境和日新月異的科技創新需要，在全國政協常委、中國醫學科學院北京協和醫學院麻醉學系主任黃宇光看來：“衹有更加注重人才尤其是高精尖人才培養，才能實現創新驅動和可持續發展。”



黃宇光認為，高校育人模式改革應重在提升高校人才自主培養能力。要做好高校育人頂層設計，聚焦重點領域，加大專項資金投入和政策支持力度。注重加強高校教師隊伍建設和政策支持，著力培養學生的自主能力、創新精神、實踐能力和綜合素質。



“當前各高校人才培養存在重科學家輕工程師培養的現象。”西南交通大學副校長周仲榮委員認為，需進一步加強頂層設計和政策引導，深入對接國家戰略需求和未來發展布局，基於中國特色、區域特徵和高校優勢，明確不同類型高校人才自主培養的目標方向。強化卓越工程師或大國工匠的培養，引導優秀大學生或研究生進入一線企業，服務製造強國建設。



周仲榮指出，在學科日益交叉融合的背景下，教材更新較慢，高校教授科研多、授課少等現象普遍存在。對此，周仲榮委員建議，發揮學會等機構的作用和力量，加強教材、視頻課程等優質教學資源建設，進一步加強對高校師資力量建設的支持力度，加快推動研究型教師隊伍建設和教師數字素養提升。



“我國高等教育正處於提升過程中，在評價體系、價值導向、政策體系等方面都有不適應發展的地方，學校的自主性、積極性和個性化發展均有提升的空間。”全國政協常委、中國科學院院士席南華表示，“教育要以學生的成長為中心，在這個過程中教師也要成長，學校要個性化、有特色地發展，政府部門需要制定好政策。”

