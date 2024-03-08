拜登國情咨文演講變競選造勢舞台

圖：拜登於7日發表國情咨文演講，工人6日在國會大廈周圍豎起鋼製圍欄。＼法新社 中評社北京3月8日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美國總統拜登將於當地時間7日晚在國會發表國情咨文演講。美媒指出，拜登和前總統特朗普在剛剛過去的“超級星期二”雙雙大勝，今年大選再次上演“特拜對決”。在這種情況下，目前民調落後的拜登預計在國情咨文演講中，吹噓自己任內政績，緩解公眾對其健康狀況的質疑，並盡力平息黨內和公眾對其巴以政策的不滿。



拜登上周末在戴維營與助手們一起準備國情咨文演講稿。助手們透露，此次演講的重點將是如何“讓每個美國人的生活變得更好”，包括降低處方藥等生活必需品的成本、增加對富人和企業的稅收以及保障墮胎權。



曾參與拜登2020年競選活動的民主黨民調專家萊克（Celinda Lake）表示，對拜登來說，關鍵是要傳遞出一種前瞻性的信息，“除了大談成就，闡述未來目標也很重要，因為你必須讓人們找到投票給你的理由”。



《紐約時報》月初一項民調顯示，73%的選民認為81歲的拜登太老了。白宮高級助理認為這次演講是拜登展示活力的機會。另外，拜登在烏克蘭危機和巴以衝突上的政策受到關注。激進派民主黨人一直敦促拜登促成以色列在加沙實現停火。分析指，如果拜登繼續縱容以色列，他可能會面臨“分裂的民主黨大會”。