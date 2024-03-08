埃及向阿聯酋出售國土開發權

圖：埃及和阿聯酋23日簽署拉斯赫克馬新城開發項目的協議。＼新華社 中評社北京3月8日電／據大公報報導，據彭博社報導：為緩解外匯短缺危機，埃及政府近期想方設法尋求資金支持，甚至批准出售國土。今年1月，埃及政府批准以美元向外國公司出售特定土地開發權。2月23日，埃及和阿聯酋簽署一項協議，阿聯酋主權財富基金ADQ以240億美元買下埃及地中海海岸地區拉斯赫克馬的開發權，並將額外向埃及的房地產等項目投資110億美元。



埃及和阿聯酋2月23日在埃及新行政首都簽署協議，雙方將在埃及馬特魯省的拉斯赫克馬建設一座新城，以促進埃及旅遊業發展、吸引投資和增加外匯儲備。埃及總理馬德布利說，協議實施後將在兩個月內為埃及經濟注入350億美元外國直接投資，“這項歷史性協議是政府目前努力增加國家外匯來源的幾項投資協議的開始”。



據彭博社報導，ADQ以240億美元買下拉斯赫克馬的開發權，該項目佔地170平方公里，將建設金融商業區、學校、醫院等設施；ADQ還將向埃及房地產等項目投資110億美元，這筆資金將來自阿聯酋在埃及央行的存款。ADQ預計，上述項目將吸引超過1500億美元的投資。埃及政府稱，拉斯赫克馬新城建設完畢後，每年將吸引800萬名遊客。