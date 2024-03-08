賴幸媛出書揭兩岸談判秘辛　馬英九站台

賴幸媛出版新書，馬英九特地出席活動替賴幸媛站台。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）馬英九執政時期首任陸委會主委賴幸媛出版新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》，首度揭露她在馬政府四年多執掌陸委會期間的政策秘辛。馬英九今日上午出席活動替賴幸媛站台。



賴幸媛曾屬台聯黨，親近李登輝，立場偏綠，2000－2004於陳水扁任內擔任“國安會”諮詢委員，2008年馬英九上任後延攔她擔任陸委會主委做“煞車皮”功能，引起熱議。賴幸媛是於2008至2012擔任陸委會主委。



《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》是由賴幸媛口述，風傳媒副總主筆林庭瑤採訪與撰文。賴幸媛原本是屬於獨派的台聯不分區“立委”，但在馬英九2008年帶領中國國民黨重返執政後，找了賴出任他的首任陸委會主委，跌破了一堆人的眼鏡，更以四年五個月任期，成為陸委會歷任主委中任期最長的一位。



書中特別強調，賴幸媛抓緊馬英九的“以台灣為主、對人民有利”的政策綱領，努力溝通和協商，以及兩岸制度化協商的建立和有序進行，兩岸官方對官方溝通談判的重要性，因為這是雙方政府“擱置主權爭議”，為民眾解決問題的必要方法，當時她任內兩岸簽署的每一項協議都是在解決民眾重要或存在已久的問題。



賴幸媛表示，她任內兩岸關係的成績，受到國際高度矚目，那個時候陸委會到訪的外賓絡繹不絕於途，她也常受邀前往美國、歐盟演講，各國都想知道“為何兩岸做得到”、“可以怎麼學台灣”。