美股勢危資金避險　金價破頂

中評社香港3月8日電／近日金價強勢破頂並非好兆頭，反映環球避險情緒持續升溫，特別是美股瘋漲背後潛藏危機，例如科企巨頭蘋果公司手機市場份額減少，股價逆勢下跌；紐約社區銀行實際虧損金額比原來大增十倍。另外，美國債務持續失控，美債沽壓未止，加上美國總統選情將加劇金融市場波動性，環球資金加速買金避險。



大公報報導，雖然道指與標指續創新高，但投資者戒心愈來愈大，紛紛趁高獲利回吐，沃爾瑪創始人家族趁高大手減持15億美元股份，美股見頂意味濃。被市場視為投資名燈的股神巴菲特旗下巴郡，現金儲備在15個月內增加600億美元至破紀錄的1680億美元，似乎等待股市大冧、執平貨的機會來臨。可見美股上升背後藏風險，繼續有避險資金流入金市，支持金價上破2160美元，升越去年12月4日的2135美元高位，再創歷史新高。



當前金價勢如破竹，看來年內上破2500美元不是夢，大量資金湧向金市，警示黑天鵝來襲不遠。



美股估值昂貴 恐暴瀉三成



事實上，投資者對美國經濟軟著陸、通脹回落、聯儲局減息預期過度樂觀，低估經濟不穩定因素。摩根大通董事長戴蒙對美國經濟安全著陸有保留，認為市場未有充分認識到利率長期在較高水平的風險，估計目前美國經濟衰退的機會超過五成，亦有華爾街投資老手直言美股估值昂貴，恐暴瀉三成。



值得留意的是，蘋果公司股價轉弱，今年累跌約12%，連續六個交易日下跌，市值蒸發2000多億美元。市場注視蘋果手機在中國市占率持續下跌。同時，蘋果放棄Apple Car計劃，亦可能造成重大撥備，蘋果股價恐繼續受壓，不排除股神進一步減持，市場投資信心受挫。另一方面，美國銀行危機未完，紐約社區銀行出現內部缺失，實際虧損額比原來數字高十倍，市場關注事件持續發酵，銀行爆煲風險增加，或加劇美股調整壓力。



債務失控 美元信用風險增



美國債務持續失控，目前正以每百日增加一萬億美元債務速度膨脹，特斯拉創辦人馬斯克警告，若不停止過度支出，聯邦政府財政預算只足夠支付債務利息。這意味危機一觸即發，美國國債沽壓未止，出現國債標售反應不理想的情況，目前美元美債信用風險急升，加上今年為美國總統大選年，日本可能結束負利率，將加劇美國以至環球金融市場波動性。國際資金加速流向具避險功能的金市與貨幣基金。



此外，近年逐步成為國際市場認可投資資產的比特幣，亦跟隨金價創新高，價格曾升越6.9萬美元，超出2021年11月創下68999美元高位。



國際金價展開大升浪，未來上升空間廣闊，折射美國以至環球政經複雜多變，可測性低，同時反映全球對美元信任度下降。