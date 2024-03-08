C919第三條定期航線來了，上海往返西安

3月8日上午8時41分，機號為B－919A的東航全球首架C919客機從上海虹橋機場起飛前往西安咸陽機場（來源：央視新聞） 中評社北京3月8日電／據人民日報客戶端報導，記者從東航獲悉，隨著第五架C919交付入列，C919大飛機執飛航線繼續“上新”：2024年3月8日起，C919開始執行第三條定期商業航線——“上海虹橋－西安咸陽”。



當天上午8時41分，東航C919客機執行MU2152航班，搭載153名旅客，從上海虹橋國際機場飛往西安咸陽國際機場。按照計劃，東航C919客機每天將在上海虹橋－西安航線上執行2個往返航段。其中，MU2152航班8：20分從上海虹橋機場起飛、返程MU2157航班12：00分從西安咸陽機場起飛；MU2160航班17：15分從上海虹橋機場起飛、返程MU2169航班21：00分從西安咸陽機場起飛。



此外，當天東航全部5架C919都將執飛重要樞紐航線航班，上海虹橋始發除往返西安咸陽之外，還有往返成都天府、往返北京大興的多個航班。



西安是西部地區重要的中心城市，享譽世界的文化旅遊名城、千年古都，也是東航“四梁八柱”航線網絡的重要樞紐之一。東航西北分公司是西安咸陽機場最大的主基地航司，每周在西安咸陽機場的進出港航班近2200班，擁有出眾的全鏈條綜合保障能力。東航C919大飛機在投入商業運行前的驗證飛行階段，就已多次飛抵西安，各方全流程服務保障能力得到充分檢驗，為C919大飛機順利投入西安航線的商業運營打下了堅實基礎。



近年來，東航積極打造“滬陝”空中快線等精品航線，目前每周滬陝間航班量達到224班，平均每天有32班航班往返上海、西安兩地的三大機場。C919投入該航線後，將方便更多的中外旅客體驗C919，感受充滿“中國風”的安全演示視頻、C919專屬機供品等“四精服務”新體驗。



自2023年5月28日首班商業運行至2024年2月29日，東航C919機隊累計商業飛行時間超3272小時、執行商業航班1131班、承運旅客超14.5萬人次。2024年，東航還將按計劃從中國商飛接收C919飛機，持續擴大國產大飛機運營規模和航線覆蓋，向著“飛出安全、飛出志氣、飛出品牌、飛出效益”的目標穩步邁進。