不斷鏟除腐敗滋生的土壤和條件

（來源：新華社） 中評社北京3月8日電／據中央紀委國家監委網消息，當前，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜，必須持續發力、縱深推進。出席今年全國兩會的省（自治區、直轄市）紀委書記、監委主任表示，對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，要把反腐敗鬥爭的著力點落在鏟除腐敗滋生的土壤和條件上，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，一個領域一個領域深化整治，一個問題一個問題研究解決，讓反復發作的老問題逐漸減少，讓新出現的問題難以蔓延，推動防範和治理腐敗問題常態化、長效化，為經濟社會高質量發展清障護航。



“反腐敗絕不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲，要緊盯重點問題、重點領域、重點對象、新型腐敗和隱性腐敗，把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利，堅決防止利益集團、權勢團體向政治領域滲透。”全國人大代表，廣西壯族自治區紀委書記、監委主任房靈敏表示，將聚焦基建工程和招投標領域，深化拓展領導幹部利用職權或影響力插手工程項目謀私貪腐專項整治，持續整治金融、國企、能源、醫藥等權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題。聚焦受賄行賄一起查，堅決查處那些老是拉幹部下水、危害一方政治生態的行賄人，完善對重點行賄人的聯合懲戒機制，加大對行賄所獲不正當利益的追繳和糾正力度，堅決遏制搞腐敗“一本萬利”的行為動力，鏟除“圍獵”這個政治生態的污染源。



“鏟除腐敗問題產生的土壤和條件，必須堅持標本兼治、系統施治。”全國人大代表，安徽省紀委書記、監委主任劉海泉表示，在保持懲治腐敗高壓態勢的同時，要督促推動相關職能部門把個案問題上升到面上施治，系統研究、深化改革、完善體制機制。“比如，我們通過嚴肅查處糧食購銷領域腐敗問題，推動制定省級黨政領導班子糧食安全工作責任‘兩個清單’、重組省糧食集團、實現全省國有糧食企業政策性經營性業務分開，糧食系統政治生態得到全面淨化優化，有力維護了糧食安全。”劉海泉說，將扎實做好查辦案件“後半篇文章”，抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化改革，不斷健全完善防治腐敗滋生蔓延的體制機制。



去年，貴州省紀檢監察機關立案19421件，黨紀政務處分18138人，留置1020人，挽回國家經濟損失44.5億餘元；省紀委監委立案審查調查省管幹部82人，黨紀政務處分72人，留置39人，形成強大震懾效應。“將繼續保持懲治腐敗高壓態勢，緊盯重點問題、重點領域、‘關鍵少數’，靶向出擊、嚴查嚴治，一個一個山頭攻，一場一場硬仗打，把深藏的腐敗淤泥清除掉。”全國人大代表，貴州省紀委書記、監委主任李元平表示，同時要狠抓黨性教育、紀律教育、警示教育，引導黨員幹部不斷提高拒腐防變、遵規守紀的覺悟，堅持激濁揚清、正本清源，嚴肅黨內政治生活，加強新時代廉潔文化建設，營造崇廉拒腐的濃厚氛圍，培厚優良政治生態土壤。



全國人大代表，新疆維吾爾自治區紀委書記、監委主任田湘利表示，將持續加強對基層紀檢監察工作的領導和指導，集中整治教育、就業、醫療等民生領域的痛點難點問題，專項整治公職人員違規占用、處置農村土地等問題，嚴肅查處農村集體“三資”管理中的以權謀私、貪污腐敗問題，精準糾治制約經濟高質量發展等損害營商環境的腐敗問題和不正之風。“還要加強類案分析，精準提出以案促改促治建議，根據不同行業、領域、層級黨員幹部特點，分層分類開展警示教育，推動從個案清除、重點懲治向系統整治、全域治理提升轉變。”田湘利說。