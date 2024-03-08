兩輪投票制不利他？柯文哲：誰輸誰贏很難講

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月8日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨不分區“立委”翁曉玲日前提案修法，擬將大選改為二輪投票制，第一輪若沒有人過半，就必須在14天後再進行第二輪投票，以避免少數執政，被解讀有“卡柯”意味。台灣民眾黨主席柯文哲8日受訪表示，他沒意見，國民黨不要那麼有自信，誰贏誰輸，這很難講。但這涉及大選選制的改變，我們也要好好討論一下。



台灣民眾黨主席柯文哲8日上午一早赴民眾黨“立法院”黨團與8位“立委”進行晨會。



柯文哲會後接受訪問表示，兩輪投票他沒意見，若純粹以民眾黨發展來看沒有差，因為到底誰會贏？國民黨不要那麼有自信，誰贏誰輸，這很難講。但這涉及選制的改變，我們也要好好討論一下。



媒體問及，開議已2周，民眾黨“立法院”黨團戰力不如預期，民眾黨前後屆“立委”助理留任率僅25%左右，柯文哲挨批“立院”助理留任制度空轉、根本不尊重“立院”專業。柯文哲說，一個制度的建立，也需要時間磨合，但至少我們有進步，有25%留任，當時我們是選完以後才處理，時間上有點來不及，但方向是對的，執行上可以再改善。



媒體追問，有些“立院”助理到最後一刻才被詢問要不要續任，有點不尊重？柯文哲說，其實早就想問，只是當時上一屆“立委”會認為說，是看我們一定不會當選嗎？所以有延遲，未來若制度化，以後就沒有這個問題。