發揮專業優勢　充分履行職責

（來源：新華社） 中評社北京3月8日電／據中央紀委國家監委網消息，“七年來，我見證了人民代表大會制度不斷發展，更加成熟、更加完善。”今年是全國人大常委會委員、監察和司法委員會委員，浙江工商大學法學院教授葉贊平作為全國人大代表履職的第七個年頭。他說，“今年的全國兩會，代表委員們一如既往滿懷熱情，積極參政議政，共商國是，把來自基層的聲音帶到會上。”



採訪中，葉贊平與記者分享了他聆聽政府工作報告的感受：“去年面臨著多重困難挑戰交織叠加的局面，成績的取得來之不易。這兩天我們也根據會議議程認真審議、討論，交流意見，提出建議。”



作為一名法學學者，政府工作報告中關於深入推進依法行政，嚴格遵守憲法法律，堅持科學、民主、依法決策，完善政務公開制度，全面推進嚴格規範公正文明執法等方面的內容，讓葉贊平印象深刻。



“這是習近平法治思想在政府工作中的體現和落實，是法治中國建設的必然要求，是法治政府建設的主要內容，必須要認真堅持好、落實好，以法治思維和法治方法解決政府工作面臨的困難和麻煩，保證政府工作始終走在法治化的軌道上。”葉贊平說。



葉贊平是國家監察委員會新近聘任的第二屆特約監察員中的一位。“我一直以來都很關注監察體制改革和監察法律制度體系的建設，現在成為特約監察員，與紀檢監察工作的關係更密切了。”葉贊平告訴記者，今年兩會他帶來的建議之一正是“完善中國特色監察法律制度體系”。



“從監察法頒布實施，到公職人員政務處分法、監察官法、監察法實施條例等一系列配套法律法規陸續出台，以監察法為核心的監察法律制度體系初步建立起來。由於中國特色監察法律制度是一項全新創舉，現行監察法和配套法律法規所建立的監察法律制度還存在一些需要完善的地方。”葉贊平建議，在下一步的法律法規制定和修改完善時，需要注意我國監察法律制度的體系化問題，特別是要從我國整體法律制度體系框架的視角出發，將我國的監察法律制度體系和我國現行的行政、刑事法律制度體系進一步協調和對應起來，共同形成統一協調的中國特色法律制度體系。



此次被聘任為特約監察員，讓葉贊平感受到了肩上的責任之重。“接下來我要用好專業優勢、職責優勢，著力發揮參謀咨詢、橋梁紐帶、輿論引導作用。”葉贊平說。