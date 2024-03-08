美實驗室稱倩碧抗痘產品致癌物超標

中評社北京3月8日電／據大公報報導，據路透社報導：美國獨立實驗室Valisure於6日表示，在多個知名品牌的抗痘產品中檢測出了高濃度的致癌化學物質苯。出現問題的品牌包括雅詩蘭黛集團的倩碧（CLINIQUE）、美國塔吉特百貨的Up ＆ Up、英國利潔時旗下的Clearasil等。



根據Valisure的報告，在一些過氧化苯抗痘產品中，苯的含量“高得令人無法接受”，部分產品的苯含量甚至超過美國食品藥物管理局（FDA）規定濃度上限值的800倍。該實驗室表示，已向FDA提交請願書，呼籲監管機構召回這些產品，開展調查並修訂行業指南。FDA發言人證實，已收到請願書，但採用相關數據前需驗證其準確性，以便做出監管決定。



受此事影響，雅詩蘭黛股價下跌了2%。雅詩蘭黛回應稱，倩碧的一款產品使用了過氧化苯，但“按規定使用是安全的”。利潔時回應稱，實驗報告“不真實”，所有Clearasil產品“按照標籤上的指示使用和儲存”是安全的。據報導，在Proactiv、PanOxyl、Walgreens的痤瘡皂和沃爾瑪的Equate Beauty痤瘡膏中也檢測到了苯。



美媒稱，美國癌症協會並未參與該實驗室的報告，並指苯可用於製造塑膠和合成纖維等化學品，同時也被用於多種產品，包括潤滑劑、染料、清潔劑和藥物等。