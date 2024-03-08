美助紂為虐　秘密對以軍售逾百次

圖：3月7日，有援助物資空投至加沙北部。當地居民稱，衹有實現停火才能緩解人道災難。”法新社 中評社北京3月8日電／據大公報報導，美國政府官員日前在一次機密簡報會上向國會通報，自去年10月本輪巴以衝突爆發以來，拜登政府利用國會審查漏洞，已秘密向以色列出售武器逾百次，包括數千枚精確制導炸彈、小直徑炸彈、小型鑽地彈和其他致命武器等。美媒稱，這100多筆不公開軍售是美國深度介入這場5個多月戰爭的最新證明。加沙地帶迄今為止已有超過3萬人死亡，美國一方面假惺惺批評以軍進攻加沙，一方面源源不斷為以軍輸送武器，盡顯其虛偽本質。



近年來，美國每年向以色列提供約38億美元軍事援助。去年10月巴以開戰以來，拜登政府僅公布過3筆對以軍售：去年11月價值3.2億美元的精確制導炸彈；去年12月1.4萬枚價值1.06億美元的坦克炮彈；去年12月價值1.475億美元的155毫米口徑炮彈部件。



然而，多名美國官員和國會議員透露，在公開軍售以外，美國政府對以色列進行了100多筆未受到任何公開審查的軍售。這些軍售每一筆金額都不高，這意味著按照相關法律，其內容無需公開。



軍售過程缺乏透明度



美國《武器出口管制法》規定，美國向親密盟友出售武器達到一定金額需經過國會審查和批准。其中，出售“主要國防裝備”達到2500萬美元即需要國會審查，“主要國防裝備”指的是需要大量研發投入的高價武器；炸彈等“其他國防物品”達到1億美元以上才需經過國會審查。



拜登政府前高級官員、現任國際難民組織主席科寧迪克表示，在這麼短的時間內，美國向以色列出售這麼多武器的事實有力地表明，如果沒有美國如此大力的支持，以色列在加沙的軍事行動難以持續。“顯而易見，美國已經深度介入了這場衝突，即使它沒有直接丟炸彈或扣動扳機。”



美國國務院前政治軍事事務局主任保羅批評，軍售過程在制度設計上就缺乏透明度。保羅因抗議拜登政府的巴以政策，已於去年10月中旬辭職。

