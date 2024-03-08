外資睇好A股　上月斥逾750億買貨

中評社香港3月8日電／國際金融協會（IIF）發布的報告顯示，今年2月，新興市場連續第四個月錄得的外資淨流入，顯示國際投資者對這些市場的持續信心。其中，流入中國股票的資金達到96億美元（約750.9億港元），為1年多以來最多。



流入量創14個月最多



大公報報導，瑞銀維持對今年MSCI中國指數將錄得15%上升空間的預期，預料包括人工智能、半導體、數字經濟、必需消費品股如白色家電、汽車、醫療保健如創新藥的板塊將受惠。



IIF報告指出，2月非居民向新興市場的債務和股票投資組合投入約222億美元資金。當月流入中國股票的資金達到96億美元，為2023年1月以來最多；中國債市當月流出65億美元。中國以外的新興市場股票投資組合淨流入76億美元，中國以外的債券投資組合流入115億美元。



國際金融協會指出，雖然認為美國聯儲局的鴿派轉向變得不明朗，但看到投資者已經為減息做好準備，有利於新興市場的債券發行。



從2月份A股表現和外資流入情況，已看到外資看好中國股市的端倪。當月A股領跑全球，滬綜指、深成指及創業板指2月分別升8.1%、13.61%及14.85%。



同時，外資也進一步加倉A股。從當月北上資金規模看，月累計加倉金額達到607億元人民幣，也創近13個月新高。