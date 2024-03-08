東湧東站地皮擬年內再招標

港鐵行政總裁金澤培（中）表示，正密切留意市場情況，為物業發展項目制定合適的招標計劃。（大公報） 中評社香港3月8日電／受惠車務收入強勁增長，港鐵（00066）去年總收入上漲兩成，但在物業發展利潤大減拖累下，純利反倒退20%。行政總裁金澤培表示，正密切留意市場情況，為公司的物業發展項目制定合適的招標計劃，預期在未來12個月左右為東湧東站第一期項目重新招標，小蠔灣亦正進行前期工程。物業及國際業務總監鄧智輝表示，復常後商場人流飈升，出租率表現較好，令人鼓舞。



大公報報導，港鐵去年錄得收入569.8億元，按年增長19.2%，但物業發展利潤大減80.1%，令盈利下滑20.8%至77.8億元；末期息維持每股0.89元，全年共派息1.31元，與2022年相同。談及今年物業發展，金澤培表示，正為將軍澳日出康城第13期及油塘通風樓項目申請預售樓花同意書，預期年內為黃竹坑站上蓋海盈山等物業發展利潤入賬，並繼續為日出康城凱柏峰的物業發展利潤入賬。



去年港鐵東湧東站和小蠔灣項目相繼流標。鄧智輝表示，東湧東站項目視乎市場情況，現時計劃在年內招標，至於小蠔灣物業發展項目，已經展開部分前期工作，當這些工作進入成熟階段後，會適時推出市場。



無懼樓市起跌 14項目分批推



鄧智輝指出，不會特別擔心物業發展項目的前景，目前有14個項目正在發展中，都會在不久的將來分批推出市場，可以為公司財政帶來充裕的資源。



特區政府在財政預算案宣布全面撤辣。鄧智輝表示，房地產市場會經歷不同周期，過去已經見證多次起起落落，但整體而言，港鐵採取長期的商業模式，涉及建設、設計、維護、經營、鐵路等多方面，包括中期物業發展項目和能帶來穩定收入的投資物業，總體來看，這套模式運轉理想。



對於商場表現，鄧智輝指出，復常後商場人流不斷飈升，大圍站圍方人流每個周末都見新高，出租率達100%，表現令人鼓舞。至於黃竹坑THE SOUTHSIDE商場目前可出租面積的80%都已租出，預期在今年中全面開放。



展望未來，鄧智輝稱，經常性收益對港鐵非常重要，會繼續尋找合適的商業機會進行鞏固。



預告一系列活動賀45周年



今年是港鐵45周年，被問到是否會派特別息，金澤培未有直接回應，稱公司堅持審慎理財，董事局在考慮財政狀況、公司表現、將來資金需求後，決定派息水平。至於配合惡劣天氣下維持服務，金澤培表示，在做出任何轉變時，都會主要考慮保障所有乘客及員工的安全。



談及票價調整，港鐵香港客運服務常務總監楊美珍表示，會根據機制進行變化，票價調整幅度會視乎市民負擔能力，在綜合多方數據後，才能知道最終結果。她指出，港鐵不斷推出各種優惠，而公司團隊為慶祝成立45周年亦正準備一系列活動，待成熟後會公布。