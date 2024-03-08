陸治原：整治社會救助領域優親厚友不正之風

民政部部長陸治原（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）3月8日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，舉行第二場“部長通道”集中採訪活動，民政部部長陸治原表示，在執行社會救助體系政策的時候一定要強調公開透明，對救助對象要加大公示力度，同時也要深入持久地開展社會救助領域優親厚友、人情保護等不正之風的整治，確保要兜住底、兜好底。



有記者會問，黨的二十大提出要健全分層分類的社會救助體系，政府工作報告對此也提出了相關的要求，今年我們民政部將如何推進這項工作？



陸治原介紹，社會救助是保障困難群眾基本生活的一項重要制度，總書記強調要對困難群眾格外關注、格外關愛、格外關心。去年10月，中辦、國辦轉發了民政部等10個部門關於健全建立低收入人口動態監測，完善分層分類社會救助體系的文件。



“我先解釋一下什麼叫分層分類。”陸治原說，分層就是把困難群眾根據困難程度分成不同的層次。第一個層次就是低保對象和特困人員；第二個層次是家庭人均收入在低保線1.5倍以下的叫低保邊緣家庭；第三個層次是剛性支出困難家庭，家庭的人均收入低於當地居民人均可支配收入的平均線。分類救助，就是對不同層次的救助對象分別採取不同的救助政策。對第一個層次，低保對象和特困人員，主要是做好最低生活保障和其他各項專項救助，對第二個層次和第三個層次，不享受低保但是可以享受其他專項社會救助，包括教育、就業、醫療、住房，比如家庭住房困難可以申請保障性住房，家裡有孩子上學困難，可以申請教育救助。



陸治原表示，截至目前，已經納入低收入動態監測的人群為6600萬，去年享受低保的人口為4063萬，特困人員有472萬，還有740萬人享受了臨時救助。下一步，我們將認真落實政府工作報告中的要求，主要從以下幾個方面推進健全分層分類社會救助體系的工作。一是要找准救助對象，通過大數據加鐵腳板，精準確定救助對象，做到應保盡保，應救盡救。二是要推動政策的落地落實，讓政策能體現出實效。三是要讓這項工作公開透明、公平公正，社會救助政策性強、社會關注度高，涉及到社會公平。因此我們在執行政策的時候一定要強調公開透明，對救助對象要加大公示力度，同時也要深入持久地開展社會救助領域優親厚友、人情保護等不正之風的整治，確保要兜住底、兜好底。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：馬一鳴）

