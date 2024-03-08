金壯龍：新型工業化顯著加速呈現4大特點

工業和信息化部部長金壯龍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）3月8日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，舉行第二場“部長通道”集中採訪活動，工業和信息化部部長金壯龍表示，黨的十八大以來，我國新型工業化顯著加速，用幾十年的時間走完了發達國家幾百年的工業化歷程，呈現出了特殊的形勢，用四個字來表述，就是全、多、大、強。



有記者問，今年政府工作報告提出要加快推進新型工業化，如何看待我國工業發展的形勢？今年在推進新型工業化方面都有哪些重要舉措？



“首先我在這裡感謝媒體記者朋友對工業和信息化部的關心和支持，也祝在場的女記者們三八節快樂！”金壯龍說，黨的二十大部署了到2035年基本實現新型工業化，習近平總書記強調新時代新征程，以中國式現代化全面推進強國建設，民族復興偉業，實現新型工業化是關鍵任務。去年9月，黨中央召開了全國新型工業化推進大會，作出了全面的部署，這次政府工作報告也作出了專門的部署，我們主要的任務要貫徹落實。



金壯龍表示，黨的十八大以來，我國新型工業化顯著加速，呈現出了特殊的形勢，我在這裡用四個字來表述，這就是全、多、大、強。全，體系全，我們國家用幾十年的時間走完了發達國家幾百年的工業化歷程，現在我們擁有聯合國產業分類當中的全部工種門類，大家可能都知道，就是41個大類，666個小類。多，在全世界500個主要的工業產品當中，咱們國家有220個，是全球數量第一。大，工業規模大。2023年，我們國家全部工業增加值接近40萬億元，大概是39.9萬億元，占我們國家GDP 31.7%，我們國家的製造業在全球占30%以上，連續14年名列全球第一，這是我們的一個特點。還有一個特點就是強，強是網絡設施強。我們國家建成了全球規模最大，技術領先的通信網絡設施，我們國家5G的基站已經達到338萬個，已經實現“市市通千兆”、“縣縣通5G”、“村村通寬帶”。目前咱們國家工業還是處於爬坡過坎的關鍵時期，還有很多短板弱項要解決，再加上當前新一輪科技革命和產業變革深入發展，面對著機遇和挑戰並存，但我們還是有信心立足基礎，抓住機遇，攻堅克難，加快發展。



金壯龍亦表示，接下來重點有以下幾個方面的工作：第一，全力保持工業經濟回升向好的態勢，深入實施十大行業穩增長工作方案，要鼓勵工業大省、工業大市勇挑大梁。同時，我們鼓勵各地發展壯大特色優勢產業。