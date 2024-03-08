金壯龍：將增建100個中小企業產業集群

工業和信息化部部長金壯龍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）3月8日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，舉行第二場“部長通道”集中採訪活動，工業和信息化部部長金壯龍表示，今年還要建設100個中小企業產業集群，要進一步促進發揮“鏈主”企業的龍頭作用，讓很多中小企業參與到重點產業鏈發展當中，同時政府搭建一定的平台，讓大中小企業融通發展。



有記者問，近年來，“專精特新”成為中小企業發展熱詞，今年的政府工作報告中也提出要促進中小企業“專精特新”發展，您能否介紹一下有關情況？下一步我們有哪些促進措施？



金壯龍介紹，我們國家中小企業有5000多萬家，量大面廣，涉及千家萬戶，支撐千行百業。到目前為止，我們在著力推進中小企業“專精特新”發展，因為這是一項重要的任務。到現在，我們國家已經培育了12.4萬家“專精特新”企業，其中專精特新“小巨人”企業達到了1.2萬家，這些企業在我們強鏈、補鏈、延鏈當中發揮了重要作用。



金壯龍表示，下一步，我們將貫徹落實黨中央的決策部署，落實好這次政府工作報告的部署，堅持兩個毫不動搖，堅持服務和管理並重，堅持幫扶與發展並舉，重點抓好以下工作。



第一，提質量。我們要出台促進“專精特新”中小企業高質量發展，就是要擦亮“專精特新”企業金字招牌，讓它貨真價實。同時，我們要實施中小企業數字化賦能專項行動，深入推進中小企業數字化轉型城市試點工作，中央財政層面延續三年支持大概4萬多家中小企業進行數字化轉型。



第二，優環境。我們要全面貫徹《中小企業促進法》，落實保障《中小企業款項支付條例》，同時也要為中小企業在用能、用人、用數、用地等方面做好保障。



第三，強服務。從服務這個角度，我們要繼續建立健全中小企業服務體系，會同有關部門深入開展服務中小企業的系列活動，同時還有一個國家基金，中小企業發展基金，要發揮好作用，支持中小企業創新、創業、創造。第四，中小企業還有一項重要工作是促融通。這方面我們要進一步促進發揮“鏈主”企業的龍頭作用，讓很多中小企業參與到我們重點產業鏈發展當中，同時政府搭建一定的平台，讓大中小企業融通發展。今年我們還要建設100個中小企業產業集群，現在已經有200家了。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：蔣婷）

