藍委成立中阿科技交流協會　推動AI合作

“中華民國”與阿拉伯聯合大公國“國會議員友好聯誼會”暨“先進科技交流協會”成立大會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月8日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞8日上午於“立法院”召開“中華民國”與阿拉伯聯合大公國“國會議員友好聯誼會”暨“先進科技交流協會”成立大會，作為“國會”外交的一環，旨在促進台灣與阿拉伯聯合大公國於AI和區塊鏈等先進科技上的交流與發展，並促進雙方的經濟發展和友好關係。。



本次兩個協會的成立是由葛如鈞主導，並擔任會長。展現了國民黨在“國會”外交和科技交流方面的積極和主動。雖然這次的成立大會有藍綠兩黨的“立委”參與，但以國民黨為主，並由國民黨的“立委”擔任會長和副會長，顯示了國民黨在成為“國會”最大黨後的影響力。



葛如鈞在成立大會上進行了簡短的致詞，介紹了阿聯酋在科技發展上的成就和願景，並分享了自己在台大任教時的許多同事現在都遠赴阿聯酋進行AI相關的研究。他表示，阿聯酋是一個重視科技創新的國家，近年來積極投入AI和區塊鏈的研發和應用，並建立了全球第一所AI大學和設立AI部長，展現了對未來的遠見和決心。他認為，台灣作為一個科技島，擁有豐富的人才和資源，與阿聯酋在科技領域有許多共同的利益和潛力，應該加強雙方的溝通和合作，共同創造更多的商機和價值。

