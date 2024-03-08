顧立雄與邱國正打對台？綠委稱台安全可控

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，“國安”單位與“國防部”並沒有分歧，立場完全一致。“備戰才能避戰、能戰才能止戰”。邱國正傳達是隨時做好準備，大家安心，台灣“國防”安全上做該做的事情，做好各項準備，但不是現在陷入危機，“國安會秘書長”顧立雄與防長邱國正說法並沒有不一致。民進黨“立委”洪申翰也說，今天台股上了兩萬點是經濟優先指標，可以看出確實目前台海風險有嚴峻外在壓力，但是可控。



“國防部長”邱國正昨天在“立法院”提及兩岸關係緊張瀕臨戰爭風險，但“國安會秘書長”顧立雄卻說，新一年“國家安全”可控，“國安”單位與“國防部”在兩岸情勢研判出現差異。



吳思瑤表示，我們“國安”單位與“國防部”並沒有分歧，完全一致。回溯邱國正回應是要傳達當國際社會高度關注中國在區域的單邊行為，台灣身為國際社會一員要履行國際義務，我們當然要積極參與區域安全，維持和平穩定，“國防部”就是在這樣基礎上強化作為，“備戰才能避戰、能戰才能止戰”，邱國正是傳達，隨時做好準備。



洪申翰表示，邱國正是“國防部長”要為做壞狀況做最好準備，邱國正說法呈現這樣的精神。今天台股上了兩萬點是經濟優先指標，可以看出確實目前台海風險有嚴峻外在壓力，但是可控。希望“國防部”要秉持最壞狀況做最好準備，也希望朝野一起支持。