陸治原：要大力推進老年友好型社會建設

民政部部長陸治原（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）3月8日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，舉行第二場“部長通道”集中採訪活動，民政部部長陸治原表示，要大力推進老年友好型社會建設，要弘揚中華民族孝親敬老的傳統美德，引導全社會要尊重老年人、關心老年人、幫助老年人，維護老年人權益，落實老年人的各項優待政策。



有記者問，當前我國老齡化程度越來越高，養老問題受到社會的廣泛關注，去年黨和國家機構改革將全國老齡辦改設在了民政部，請問下一步民政部將採取哪些措施，落實積極應對人口老齡化國家戰略，回應人民群眾的養老關切？



陸治原表示，人口老齡化問題、養老問題確實是備受關注，這涉及到千家萬戶，涉及到每個人的利益。習近平總書記、黨中央高度重視，已經把積極應對人口老齡化上升為國家戰略。截至2023年底，我國60歲以上的老人達到了2.97億，占人口的比重為21.1%，65歲以上的老年人口2.17億，占總人口的比重為15.4%。我國的老齡化具有老年人口規模巨大、老齡化進程速度快、應對人口老齡化任務重三個顯著特徵。



陸治原亦表示，下一步，民政部將認真履行全國老齡辦的職責，我們和老齡委成員單位一道，認真抓好積極應對人口老齡化國家戰略，加強制度創新、政策供給，搞好頂層設計，著力健全以下幾個體系：一是要健全社會保障體系，就是要解決養老資金來源問題。二是要健全養老服務體系，就是要解決由誰提供養老服務，提供什麼樣的養老服務。三是要健全健康支撐體系，就是要解決老有所醫、老年康養的問題。



陸治原指出，養老問題是應對人口老齡化的重要任務，養老服務也是民政部門的重要職責。我們將持續健全居家社區機構相協調的養老服務格局。對居家而言，據我們調查瞭解，大多數的老年人還是願意選擇居家養老，這也是中國的傳統文化。我們要順應這一需求，為居家養老提供一些服務：提供家庭適老化改造，建設一些智慧型家庭養老床位；提供老年人助餐，就是解決老年人的吃飯問題；養老機構上門服務，如助潔助醫助浴，特別是要對空巢老人、孤寡老人建立探訪關愛制度。



陸治原談到，要大力推進老年友好型社會建設，要弘揚中華民族孝親敬老的傳統美德，引導全社會要尊重老年人、關心老年人、幫助老年人，維護老年人權益，落實老年人的各項優待政策。我們要積極創造條件，讓老年人參與社會、分享社會，讓老年人在老有所為中實現老有所樂。



（後方支援記者：段曉魯，實習記者：馬一鳴）

