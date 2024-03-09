兩會關注：通道代表多元化 彰顯制度優越

十四屆全國人大二次會議第二場“代表通道”於8日上午舉行（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月9日電（記者 李子寧）十四屆全國人大二次會議第二場“代表通道”於8日上午舉行。此次走上“通道”的代表共有6位，分別是上海交通大學副校長、中國工程院院士范先群，南開大學副校長、中國科學院院士陳軍，福建省殘聯兼職副理事長王永澄，武漢高德紅外股份有限公司董事長、黨委書記黃立，吉林梨樹鳳凰山農機合作社理事長韓鳳香和北京綠農興雲合作社理事長岳巧雲。這6位代表兩兩一組，分別就醫療、高新科技、殘疾人事業、鄉村振興等講述各自的故事。參與“代表通道”的代表來自不同領域，從科學院院士到農機合作社理事長，體現了全過程人民民主，也彰顯了中國特色民主制度的優越性。



醫者仁心 聚焦人才培養和百姓健康



中國工程院院士、上海交通大學副校長、上海交通大學醫學院院長范先群表示，作為一名教師、一名醫學院的院長，始終牢記立德樹人根本任務，培養卓越醫學創新人才。上海交通大學醫學院在學科建設、人才培養和科技創新方面取得了突出的成績，培養出兩院院士和國家傑青等200多位國家級人才，一大批名醫名家名師為健康中國的建設做出了突出的貢獻。作為一名人大代表，范先群表示，自己將以實現“以治病為中心”向“以健康為中心”的轉變為已任，持續關注青少年的眼健康問題，建議進一步強化近視防控手段，提升近視防控的效果，實現近視的全生命周期管理，降低青少年的近視發生率，讓每一位追光少年都擁有光明的未來。



科技創新 搶占動力電池未來發展制高點



南開大學副校長、中國科學院院士陳軍表示，其帶領的團隊在原始創新推動科技產業創新方面進行努力，在學術和產業之間搭建橋梁，突破工程化瓶頸，真正實現產業化落地。為此，南開大學牽頭成立了天津新能源創新創業聯盟、特種化學電池全國重點實驗室等，在這里進一步培養人才，將電池的成果孵化、轉化，推向市場。科技創新是產業創新的重要動力和支點，產業創新是科技創新的重要載體和落點，兩者互促互融，相得益彰，要一體推進，未來團隊要更加牢記習近平總書記的殷殷囑托，特別是在高水平科技自立自強的重要要求，把電池的創新鏈、產業鏈和人才鏈有機銜接，加快形成新質生產力，推動高質量發展。包括可持續推動更好性能、更高安全的電池，讓電動汽車跑得更遠，行得更快，充電速度也更好，同時還有其他綜合性能，奮力譜寫中國式現代化天津篇章。