﻿過夜客人均花6900元　勝2018年

由西安來港的李先生，到交易廣場及舊油麻地警署等地方打卡。（大公報） 中評社香港3月11日電／對於個人游簽注新增西安與青島，九倉置業主席吳天海近日表示，對本港旅遊業有一定幫助，並期望陸續會有更多城市開放個人游簽注。他補充，內地旅客來港亦有旅遊證件的關卡，而港人北上沒有限制，而推動“一小時生活圈”的發展方向下，期望日後可逐步消除限制，便利雙向流通。



港鐵：與內地商加開直通高鐵



大公報報導，去年訪港過夜旅客平均留港3.6日，較2018年的3.1日更長，人均消費6900元，高過2018年的6600元。吳天海表示，這反映香港仍是吸引內地高消費力旅客的城市，他不認為過夜旅客減少。



就西安、青島個人游旅客來港交通安排，港鐵香港客運服務常務總監楊美珍昨日被問到，是否將開設直達西安、青島的高鐵班次，她表示，現時這兩個城市的旅客可以在內地城市轉車抵達香港，港鐵公司也與內地有關單位商討，希望將西安、青島作為終點站。港鐵行政總裁金澤培補充，並非由港鐵決定發車，故需與內地相關部門磋商。



國泰航空早前宣布，本月31日起，香港往來西安的航班班次，由現時每周三對增至每周五對，每周增加約800個機位；現時每日一班往返青島的航班，將以較大型航機執飛，每周增加約360個機位。運輸及物流局前日回復《大公報》查詢表示，局方會和機管局繼續與航空公司商討，推動增加航班。