楊德斌答中評：數字產業有助香港新質生產力

港區全國人大代表、香港特區政府數字經濟發展委員會委員、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌（中評社 林艶攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艶） 十四屆全國人大二次會議3月8日在北京人民大會堂舉行第二次全體會議，港區全國人大代表、香港特區政府數字經濟發展委員會委員、大灣區國際信息科技協會會長楊德斌會後接受中評社記者採訪表示，香港要用好數字化發展，這將可以促使全港產業更加全面地增強生產力。



楊德斌表示，今年政府工作報告所釋放的信號很清晰，就是中央支持香港長期穩定發展，而且保持香港獨特的地位，並不是要把香港變得內地化。其實，保持香港獨特地位對國家而言也是一個非常重要的戰略，希望香港能夠發揮好“背靠祖國、聯通世界”的功能。



楊德斌表示，香港一直是世界與內地聯通的重要橋樑，在粵港澳大灣區建設發展過程中也應深入強化香港的這個角色作用。面對粵港澳大灣區這麼龐大的市場，香港絕對能夠把這個蛋糕做得更大，更好地發展未來。



楊德斌也表示，很希望看到23條盡快立法。特別是在經歷過19年“黑暴”事件，我們更加清楚地看到如果香港都亂了，怎麼來發展？因此，安全是發展的前提，有了安全的前提，我們就可以更好地去拼經濟、拼發展。

