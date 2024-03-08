黃潤秋：大氣環境質量保持穩中向好總體態勢

生態環境部部長黃潤秋（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）3月8日上午，第十四屆全國人民代表大會第二次會議在人民大會堂舉行第二次全體會議。會議結束後，舉行第二場“部長通道”集中採訪活動，生態環境部部長黃潤秋表示，關於大氣環境質量，去年全國地級及以上城市PM2.5平均濃度為30微克／立方米，保持了穩中向好的總體態勢。



有記者問，近年來，生態環境質量改善的成效有目共睹，老百姓明顯能感覺到身邊的環境在變好，但去年多地仍然出現重污染天氣，想請如何看待2023年生態環境保護取得的進展和成效？對今年的工作有哪些考慮和安排？



黃潤秋表示，看看今天外面的天空，瓦藍瓦藍的，PM2.5是個位數，說老實話，我站在這個地方心情也放鬆了不少。李強總理在政府工作報告中用生態環境質量穩中改善肯定了過去一年生態文明建設領域取得的成績，應該說這個成績是來之不易的。過去的2023年是生態環境保護工作形勢十分複雜的一年，我們遇到了諸多的困難和挑戰。就拿大氣環境治理來說，首先是疫情轉段以後，全社會經濟活動的明顯回升，部分領域污染物的排放量大幅度增加，這對我們穩住大氣環境質量帶來了很大的壓力。另外，去年的氣象條件極為不利，2023年我們國家氣象條件進入了一個新的厄爾尼諾周期，它的典型特徵就是在平均氣溫升高的同時，階段性的冷暖交替變得越來越頻繁、越來越劇烈，對我們改善大氣環境質量帶來嚴重的衝擊。比如說，上半年受到來自西北以及蒙古國的強冷空氣影響，我們國家發生了17次大範圍的強沙塵天氣過程，為近十年來最多，僅此一項，讓我們的優良天數比例損失了3.3個百分點，數目可不小。又比如，年底一次高溫、高濕、靜穩不利氣象條件所導致的重污染天氣過程，就拉高了全國PM2.5平均值1.1微克／立方米。



黃潤秋亦表示，所以面對這麼一個嚴峻形勢，我們和有關部門一道，採取了一系列有力措施，減緩和對衝這樣的不利影響。比如說，我們加快了重點行業超低排放改造進程，去年全國鋼鐵行業完成了超低排放改造2.2億噸，超過了前三年的總和；我們完成了北方地區農村清潔取暖改造200萬戶，有效降低了散煤使用。我們還在國內全面實施了輕型汽車國6B階段的排放標準。另外，我們加大了監督幫扶力度，督促地方整改了8.7萬個涉氣的環境問題。這些措施應該說產生了很好的效果，扭轉了被動局面，推動環境質量穩中改善。