陸漁船事件　馬英九：台灣如有疏失就該道歉

馬英九出席執政時期首任陸委會主委賴幸媛新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）馬英九今天出席執政時期首任陸委會主委賴幸媛新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會。他致詞時針對金門大陸漁船事件表示，台灣應該備戰、避戰、謀和，拿出誠意，釋出善意，解決爭議，面對罹難家屬要將心比心，“我方”如果有疏失，該道歉就道歉。



馬英九也舉例說，當年最棘手的M503航線爭議，經兩岸協商讓中國大陸往西遷移6海浬，如今由於民進黨中斷兩岸所有管道，金廈事件發生後，蔡政府不知道如何與對岸打交道，才讓台灣陷入“國安”風險，凸顯兩岸應該儘快恢復交流對話。



馬英九最近遭昔日老師、前“監察院長”錢復以及下屬、前“國安會秘書長”蘇起批評領導風格，尤其蘇起說馬最大的敗筆，就是重用賴幸媛。馬英九今天面對媒體追問此事時，笑著用兩個字“是嗎？”回應。



馬英九在致詞時也特別指出，16年前他就任前，就已計劃邀請當時的台聯不分區“立委”賴幸媛擔任陸委會主委一職，他與賴幸媛非親非故，過去完全不認識，在當時這項大膽的人事任命案，曾在國民黨內外引發議論，直到最近還有人在批評，但無法引起共鳴，因為從賴幸媛在位時的表現，就可以知道他找對人。



馬英九說，當年他請內定“行政院長”的劉兆玄先找賴幸媛談一談，劉兆玄談完後告訴他，“人選甚佳可用”，於是他就請賴幸媛加入政府團隊，在賴幸媛與前海基會董事長江丙坤的通力合作，開創兩岸和平繁榮新局，兩岸簽訂ECFA協議，當年蔡英文還極力反對。但事實上，台灣與大陸貿易順差直到去年還達到1500億美元。

