綠委誇台股衝破2萬點　陳建仁讚台灣經濟好

陳建仁率領官員進行施政方針及報告並備詢，右為“金管會主委”黃天牧。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月8日電（記者 黃筱筠）民進黨新潮流“立委”沈發惠今天在“立法院”總質詢時提及，台股今天開盤突破兩萬點是台灣股市里程碑。過去馬英九執政喊股市兩萬點，但是今天終於破兩萬。蔡英文上台是八千點，現在終於站上兩萬點，對經濟展望要跟大家分享。“行政院長”陳建仁也配合說，股市是經濟最好櫥窗，新冠疫情因為民眾很努力，以及在政府領導下防疫，竟然逆勢成長讓台灣經濟非常不錯。



由於台積電美國ADR頻創新高，台股7日反映多頭氣勢，一早開盤逾300點，高點來到20065點，突破兩萬點整數大關。



“行政院長”陳建仁今天率領“閣員”到“立法院”進行施政方針及報告，並備質詢。



沈發惠質詢提及，今天台股開盤突破兩萬點對台灣股市是里程碑，過去馬英九就喊股市兩萬點，今天終於破兩萬點，蔡英文上台是八千點現在終於站上兩萬點。



陳建仁也答覆說，股市是經濟最好櫥窗，股市進入兩萬點，八年來雖台灣面臨很多挑戰，但是新冠疫情因為民眾很努力，以及在政府領導下防疫，竟然逆勢成長讓台灣經濟非常不錯。雖然去年因為國際關係有稍微下降，但整體GDP都有大幅成長。未來希望中央、地方、公部門、私部門一起努力，讓台灣經濟越來越好。

