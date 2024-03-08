李小鵬：今年春運人流量創同期歷史新高

交通運輸部部長李小鵬（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”8日在人民大會堂舉行。交通運輸部部長李小鵬在回答記者提問時介紹了今年春運的特點。李小鵬表示，今年春運人流量創了同期歷史新高，40天時間，全社會跨區域人員流動的總量達到了84.2億。自駕出行成為出行的主力。



李小鵬表示，今年的春運從1月26號開始到3月5號結束，和往年一樣一共40天。和往年不同的是有以下幾個特點。首先，人流量創了同期歷史新高，40天時間，全社會跨區域人員流動的總量達到了84.2億，比去年的同期增長了9.8%，比疫情前的2019年同期增長了7.1%。這個數字是同期歷史的新高。



第二個特點自駕出行成為出行的主力，40天的時間，自駕出行達到67億人次，占出行總量的約8成。記者朋友們可能會問，那兩成是怎麼出行的？大約這兩成是通過買票、上火車、上汽車、上飛機、上輪船，也就是我們專業術語叫做“營業性客運量”。



第三個特點是積極應對惡劣天氣，春運期間，春節八天假期，總體天氣良好，有利於出行，但是春節前後我們遇到了兩輪雨雪冰凍、低溫寒潮等惡劣天氣，這兩輪前後加起來有20天的時間，給局部地區的群眾出行帶來了不便。在大家共同努力下，努力地克服，總體保持了平穩。



第四個特點就是客流和物流基本順暢，人民群眾出行體驗更加好，還有物流的“大通道”和“微循環”都保持了暢通，總體實現了平安、便捷、溫馨春運。