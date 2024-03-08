李小鵬談交通強國：近幾年取得積極成效

交通運輸部部長李小鵬（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”8日在人民大會堂舉行。交通運輸部部長李小鵬在談到交通強國時說，交通強國是黨中央作出的重大戰略部署，黨的十九大提出建設交通強國，黨的二十大提出加快建設交通強國，交通運輸系統上下把加快建設交通強國作為我們的總戰略、總抓手奮力推進，這幾年取得了積極的成效。



李小鵬表示，首先是基礎設施更加強大。我們建成了世界上最大的高速鐵路網、高速公路網，還有郵政快遞網、世界級的港口群，重點工程加快建設，包括川藏鐵路、深中通道，“四好農村路”取得實實在在的成效，全部的建制村都直接通了郵。



第二個特點是我們的運輸服務保障能力不斷提升。剛剛過去的2023年，據統計，平均每天全社會跨區域人員流動量達到1.6億人次，每天全社會的貨物運輸量超過1.5億噸，每天有3.6億件的快件被攬收。



第三個特點就是綠色和智慧交通深入發展。智慧公路、智慧鐵路、智慧港口加快建設，新業態蓬勃發展，智能化和數字化的運輸服務越來越“聰明”，越來越“貼心”。新能源和清潔能源的裝備加快使用，新能源汽車使用量在公交系統當中占比達到了77.6%。