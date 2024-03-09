胡劍江答中評：新質生產力 香港大有可為

港區全國政協委員、香港經民聯執委胡劍江（中評社 林艶攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艶）港區全國政協委員、香港經民聯執委胡劍江3月8日上午在參加十四屆全國人大二次會議全體大會後接受中評社記者採訪表示，國家以一個很高的標準發展新質生產力，在新業態、新模式等環境下，利用最創新的手段進行顛覆性、大幅度、幾何等級地提升生產力，作為國際平台的香港可以發揮所長貢獻力量。



胡劍江表示，香港是國家的南大門，保障國家安全是必須之舉。他認為，對標其他國際上的國安法，香港國安法和23條已經是非常寬鬆的，比如英國剛剛通過的有關國安法律，在沒有證據和理由之下能夠扣押48小時，新加坡則能夠扣押兩年，而香港的法律並不是如此。



胡劍江表示，對於一些西方國家的抹黑聲音，其實是一種政治手段，為抹黑而抹黑，對此我們也有預期和對策。他認為，23條應該盡快立法，做好對不必要風險的防範。他也相信，23條立法通過，也能夠排除一些不穩定、不明朗因素，更加完善香港營商環境，使得在香港經商的內地或海外企業都能夠輕裝上陣，抓緊資源來拼經濟。



胡劍江表示，正如夏寶龍主席所說，香港是國家的掌上明珠。他認為，國家對香港的關愛，不僅是在口頭上，更多體現在實際行動中。比如在維護香港安全、國家安全方面有國安法和23條，在經濟方面最近也新增了兩個城市來港自由行，而且還在國家的大力支持下，由20多個國家組成的國際仲裁中心也將落戶香港，這對香港來說意義非凡。這些實實在在的例子都體現了國家對香港的實際關懷。

