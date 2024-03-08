蔡政府關切台中賣地　盧秀燕嗆補助款不公平

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月8日電（記者 方敬為）民進黨台“內政部長”林右昌日前關切台中市府標售第13、14期重劃區抵費地，中國國民黨台中市長盧秀燕今天在議會答詢強調，台中市標售抵費地都依法行政，過去每個地方政府都如此。林右昌任基隆市長時也在賣地，為何獨獨台中不行？若官方不要台中賣地，前瞻預算補助款應該公平，如果台中市像高雄市一樣拿到新台幣1000多億元，何必要賣200億元的地呢？



“內政部”對台中市政府標售抵費地提出關切，地政局昨天標售13及14期抵費地，123筆抵費地，認為中市府此舉恐怕帶動建商溢價搶標，造成地價攀升。但台中市政府地政局7日仍照常標售，遭民進黨“立委”蔡其昌批評，中市府未接受“內政部”的建議暫緩，帶頭賣地，令人遺憾。



台中市議會今天召開臨時會，國民黨市議員劉士州針對相關議題提出質詢，但由於與議程主題不符，引起民進黨議員反彈，藍綠當場在議事廳互槓。國民黨質疑民進黨政府針對台中市，不給補助，還干涉市府依法標售抵費地；民進黨則指責藍營借題發揮，違反議事規則。



盧秀燕答詢表示，“抵費地”的意思是，辦理市地重劃時，重劃區內土地所有權人，按土地受益比例，提供用來折價抵付費用的未建築土地。簡單來說就是減輕政府為了土地規劃開發的負擔，並不是隨便的用地。

