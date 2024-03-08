羅文：我國質量和標準化工作邁上新台階

國家市場監督管理總局局長羅文（中評社 海涵攝） 中評社北京3月8日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議第二場“部長通道”8日在人民大會堂舉行。國家市場監督管理總局局長羅文在談到質量和標準化工作時表示，黨中央、國務院高度重視質量和標準化工作，近年來，先後出台了《質量強國建設綱要》和《國家標準化發展綱要》，這是我們抓好質量和標準化工作的兩份綱領性文件。經過各方面的共同努力，2023年，我國製造業質量競爭力指數達到85.21，新批准發布國家標準2902項，主要消費品和國際標準一致性程度達到96%。這些成績的取得，也標誌著我國質量和標準化工作邁上了一個新的台階。今年，我們將認真貫徹中央經濟工作會議精神，繼續抓好“兩個綱要”的落地落實工作。



羅文表示，在質量支撐方面，重點抓好三件事情：一是遴選一批質量強國建設領軍企業，充分發揮質量在促進企業做大做強中的作用。我們將重點在信息通信、新能源汽車等領域，遴選一批質量強國建設領軍企業，組織召開質量強企經驗交流現場推進會，讓更多的企業向領軍企業學習，加強全面質量管理，推進質量技術攻關，堅定不移地走好以質取勝的發展道路。



二是啟動一批質量強鏈標誌性項目，充分發揮質量在支撐產業健全強鏈中的作用。我們將圍繞集成電路、量子信息等重點產業，啟動一批質量強鏈標誌性項目，綜合運用計量、標準、檢驗檢測、認證認可等質量工具，著力推動我國產業鏈供應鏈質量聯動提升。



三是培育一批質量強縣、強區、強鎮，充分發揮質量在推動城市可持續發展中的作用。我們將探索建立縣域質量發展水平綜合評價指標體系，大力支持各地通過發揮本地優勢，完善質量促進政策措施，培育一批質量強縣、強區、強鎮，著力打造區域質量發展新優勢。