藍委提案大選兩輪制　送交內政委員會審查

國民黨“立法院長”韓國瑜主持院會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月8日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”翁曉玲近期提案修改“總統”“副總統”選舉罷免法，要將台灣大選改為兩輪投票，第一輪無候選人得票過半時，由得票最高的兩人進入第二輪投票，並以得票最多的一組當選。“立法院”院會今日進行報告事項，此項提案無異議通過，將送交內政委員會審查。



翁曉玲為德國慕尼黑大學法學博士，曾任通訊傳播委員會（NCC）委員、清華大學科技法律研究所副教授，2024成為國民黨不分區“立委”。



“立法院”院會今日進行報告事項，包括翁曉玲提案的大選兩輪投票制，以及國民黨團提出的“國會”改革方案，包括增訂藐視“國會”罪、“立法院”正副院長選舉投票改為記名投票、強化“國會”調查能力、固定邀“總統”到“立院”國情報告、“國會”人事同意權審查機制等，涉及“立法院”組織法、“立法院”職權行使法等修法，修正草案都無異議通過，送交委員會審查。



現行台灣大選是一輪投票制，票數最高者勝出，翁曉玲日前近期提案修法，擬改為二輪投票制。第一輪選舉沒有候選人得票過半時，即展開第二輪投票，第二輪投票則由第一輪得票最高票的前兩組候選人參選，最後以得票最多的一組當選。