南投鹿茸產量全台之冠　憂進口競爭壓力上升

台灣鹿茸產業將面臨紐西蘭進口競爭。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月8日電（記者 方敬為）南投縣國姓鄉為台灣鹿茸產業重鎮，每年3月採收季節，鄉公所都會舉辦“鹿神祭”系列活動，將產業結合觀光重點行銷，今天舉辦宣傳記者會。國民黨國姓鄉長邱美玲號召各界參與活動，她提到，由於台灣與紐西蘭的FTA明年就要開放紐國鹿茸零關稅進口，價格競爭壓力上升，她強調，本土鹿茸無論品質、鮮度都優於進口，請大家支持本土鹿茸。



南投縣國姓鄉公所8日舉辦2024鹿神祭宣傳記者會，活動將於16、17日在南港村水鹿大街登場，除了有健行活動、養鹿場參觀、產業文化導覽，今年並結合客庄特色產業結，推出“客庄好食鹿茸養生宴”，將鹿茸入菜，讓遊客大快朵頤。



邱美玲表示，國姓鄉養殖水鹿逾百年歷史，有台灣水鹿原鄉之稱，養鹿產業活絡，年產值達新台幣2億元，每年3至6月進入鹿茸採收季，公所特別“鹿神祭”祈求鹿隻強健、鹿茸豐收，也透過活動行銷在地產業。



國鄉養殖水鹿數量超過6000頭，占全台逾三成，當地南港村更以“鹿比人多”蔚為奇談，每年3至6月是鹿茸產季都會舉辦“鹿神祭”，透過祭祀鹿神、踩街遶境等為地方祈福，並辦理農特產市集活動，刺激鹿茸買氣。

