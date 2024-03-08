裁併黃復興惹怨　蔣萬安：相信黨中央會溝通

台北市長蔣萬安致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席朱立倫宣布組織調整，將整併成立於1956年的黃復興黨部進各地方黨部，卻引發黃復興大反彈。國民黨台北市長蔣萬安8日表示，相信黨中央都會做最好的溝通與對話，會有通盤考量。



蔣萬安今日上午赴台北玫瑰園出席2024台北玫瑰展開幕式，與會的有國民黨“立委”王鴻薇、台北市議員秦慧珠、台灣民眾黨台北市議員林珍羽、公訓處長何雅娟、勞動局長高寶華、消防局長莫懷祖、兵役局長李治安、公園處長藍舒凢等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪，記者詢問國民黨改組，黃復興黨部被降編，卻引發退將等人不滿，正副主委更請辭。蔣萬安表示，相關黨務，黨中央都會有通盤的考量，他也相信黨中央會做最好的溝通跟對話。



媒體問，蔣萬安市府近期發生深坑大火風波、社會局科員涉毒、又發生港湖瓦斯停止供氣事件，被質疑是否螺絲鬆了？蔣萬安說，每次事件，他就是面對問題、解決問題，把每一項過往的SOP做一些完整修正，希望未來在每一次碰到各種狀況都能夠即刻的反應、回應民眾。



媒體問，蔣萬安下午要去台北大巨蛋看球賽，如何看新北也要蓋巨蛋？蔣萬安說，若新北也要蓋，他相信國民黨新北市長侯友宜非常有經驗，非常願意看到雙北都有，也許可有各自的主場球隊來雙北大戰。