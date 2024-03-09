陳帆代表答中評：大灣區可共同打造人才庫

港區全國人大代表、原香港運輸及房屋局局長陳帆（中評社 林艶攝） 中評社北京3月9日電（記者 林艶）港區全國人大代表、原香港運輸及房屋局局長陳帆3月8日上午在參加十四屆全國人大二次會議全體大會後接受中評社記者採訪表示，為了可以更好地發展新質生產力，建議可以共同同打造一個大灣區人才庫。



陳帆表示，從總理政府工作報告的涉港部分內容可以看到，國家再次表示了對香港的無條件支持，堅定地確保“一國兩制”行穩致遠，支持香港發展經濟、改善民生。因此，香港也要在這兩個方向上更加努力，首先目前最重要的就是按照憲制責任以及香港基本法完成23條立法確保國家安全，我們在安全穩定環境中發展經濟和改善民生才能有更大的空間、做得更好。



陳帆認為，對於海外有些國家對香港23條立法的負面輿論聲音，只是西方的一種政治手段，大可以不理會。當然，我們也要對外做好解釋，讓全世界的人們都清楚我們在做什麼，為什麼要做。他表示，從國安法的角度考慮，環視全球有哪個發達國家或是經濟體沒有保護國家安全的條例？如果關注其他國家或地區本身的法律條文，比我們嚴格的多。他們自己都這麼做，卻說別人這麼做是錯的，沒有科學依據，從法理和情理上也解釋不通。他指出，香港按23條立法是香港的憲制責任，也是法治精神。香港23條立法必須要做，而且要做得快做得好，因為23條立法實施後香港能夠擁有更加安全穩定的環境，才能讓我們可以更好地發展經濟、改善民生。

