拜登國情諮文強勢重申對華要競爭不要衝突

拜登發表2024年國情諮文演講 CSPAN視頻

中評社華盛頓3月7日電（記者 余東暉）在7日晚間舉行的拜登第一任最後一次國情諮文中，拜登在演講最後階段專門提到中國。他重申要與中國競爭，而不是衝突，稱美國處於更強的地位贏得21世紀與中國的競爭（拜登現場口誤為衝突）。



當前處於民意支持度不利地位的拜登，利用這個黃金時段面向全美觀眾的年度國情諮文，作為選舉的輿論戰場，誇耀自己的政績，貶低他的前任--即將與他再度對決的特朗普。



這場68分鐘的演講一開始，拜登就以捍衛民主之名，抨擊俄羅斯進攻烏克蘭，稱美國“不會走開，不會屈服”，“如果提供武器，支持烏克蘭，烏克蘭就能制止普京”。他甚至將俄烏戰爭與抨擊特朗普聯繫起來，指“歷史在看”俄烏戰爭，就像“歷史在看”2021年1月6日的國會山騷亂事件，意指對外對內他都在捍衛美國民主。



隨後將近50分鐘，拜登將重點放在內政上，主要是宣揚他執政三年多來的政績，並處處與特朗普做比較。他提出了對大公司加稅、減輕醫藥負擔、便利按揭再貸款、減輕大學學費負擔等多個政策主張或計劃，目的是拉攏美國中產階級這個民主黨的基本盤。他說：“不是華爾街建設美國，是中產階級在建設美國。”他還提到處理邊境問題、教育問題、治安問題、槍支暴力問題。