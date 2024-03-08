賴幸媛嘆蔡主政8年兩岸全面中斷　非常不幸

馬英九執政時期首任的陸委會主委賴幸媛。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月8日電（記者 張嘉文）馬英九執政時期首任陸委會主委賴幸媛今天舉辦新書《鑄劍為犁：賴幸媛的兩岸談判秘辛》發表會。她在會中對於現在的兩岸關係有感而發表示，她在陸委會主委任內是一段史無前例的兩岸和平穩定關係，也是一段能夠為台灣民眾務實解決問題的兩岸大時代，這是陸委會跟所有政府相關部會在馬英九領導底下所共同合作努力。



賴幸媛曾經是蔡英文在倫敦政經學院求學時的室友，兩人都曾受李登輝重用。



賴幸媛說，她必須要說非常不幸，目前是絕後的，蔡英文主政8年兩岸政府跟政府關係全面中斷，這本書的其中一個意義，就是提供了一個強烈對比。她強調，兩岸關係的推動就是要開大門、走大路，絕不能像現在這8年政府空口薄舌（閩南語；意指信口開河，空口無憑光說不練），這是沒有用的。



這場新書發表會包括馬英九、前“財政部長”林振國、前“監察院”副院長孫大川、台灣商業聯合總會理事長張平沼、前陸委會副主委劉德勳、趙建民、高長等人都出席捧場，宛如馬政府時代的“閣員”大集合。



賴幸媛在會中表示，這本書重點記錄了她領導底下的陸委會團隊，在面對台灣內部、大陸以及國際等多重複雜的棋局底下，困難重重，而且各方政治勢力機關算盡，但仍一步步堅定推動馬英九的大陸政策理念。



賴幸媛說，她4年5個月的任期時間，大幅改善兩岸關係，達到對人民有利的目標，也建立、深化了兩邊官方對官方的兩岸制度化協商，才能為民眾解決困難的問題，開創商機，同時又能堅守台灣主體性，捍衛“中華民國主權”。當時是兩岸歷史上從沒出現過的和平穩定關係，和現在的蔡英文主政8年的緊張關係，形成強烈對比，這是第一個意義。

