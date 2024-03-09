中評鏡頭：台北玫瑰展開幕　百花齊放爭艷

台北市長蔣萬安（左）歡迎大家來賞花。（照片：台北市政府提供） 中評社台北3月9日電（記者 張穎齊）2024年台北玫瑰展8日唯美開幕，今年以“玫園藝事”為主題，台北市政府邀請民眾一覽玫瑰的精緻園藝風采，現場約有5000多株、800種玫瑰，不少民眾冒著冷天仍到場開心拍照，感受玫瑰園的浪漫氣氛。



台北玫瑰園位在台北市中山區新生北路三段，花博爭豔館附近，園內有超過800種珍貴的地植玫瑰品種，許多民眾來此開心賞花、拍照，花園內也設有雙語語音導覽QR code，不少人利用捷運淡水信義線至圓山站並轉乘公車到此。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安表示，每年3月就是台北玫瑰園玫瑰盛放的時節，有了公園處的細心照料及許多志工無私付出，一起為台灣的玫瑰園藝構築美麗的榮景，在這超過800種玫瑰的園區內，除了美麗的玫瑰及各式草花搭配外，還有許多在花朵下見證的愛情故事，相信花兒也因此備受滋養，邀請大家來到玫瑰園共同敘寫愛的篇章。



公園處圓山所主任楊國瑜補充，在台北玫瑰展期間將會有許多線上及線下的精彩活動，像是專為新人制定的“玫好見證”活動，邀請新人朋友來到玫瑰園拍攝浪漫的婚紗照，就有機會獲得限量的玫瑰對杯，或是提供對園藝有興趣的朋友，也可以參加平日下午的導覽活動，透過專業志工的解說，了解有關玫瑰種植的大小事。