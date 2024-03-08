遭指涉尹清楓命案　郭璽告馬文君一審敗訴

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北3月8日電／台海軍前顧問郭璽不滿中國國民黨“立委”馬文君在臉書指控他是尹清楓命案的涉案者，並稱他“把資料轉賣給涂太太賺外快”、“軍火掮客”、“涉海測艦弊案”等，提告求償300萬元新台幣並刊登澄清啟事。台北地方法院8日上午11時宣判，判郭璽敗訴，馬文君免賠。可上訴。



郭璽、馬文君均未到庭聆判。至於郭璽提告刑事部份，檢方尚在偵查中。



郭璽曾擔任海軍總司令部武器系統獲得管理室（武獲室）中校參謀、“國防部”軍事採購局第五十四處上校處長、海軍海昌計劃無給職建造顧問等，也曾因上司尹清楓的命案遭台灣高等檢察署台北地方檢察署依殺人罪偵察30年，2020年檢方認為他與鄭春菊罪嫌不足，最終兩人獲不起訴處分。郭璽今年參選高雄市第三選區“立委”，未當選。



台灣第一艘自造潛艦“海鯤號”去年由蔡英文主持命名下水典禮。不過郭璽在選舉前指控馬文君洩露自造潛艦機密給韓國駐台辦事處，雙方隔空指控對方洩密、誹謗等罪嫌。



馬文君去年9月29日於臉書發文指出，“中華民國”海軍史上最大案，陳水扁揚言動搖“國本”都要辦的尹清楓案，郭璽就是涉案人之一。“裝錄音機偷錄尹清楓談話，要把資料轉賣給涂太太賺外快”、“郭璽到大陸發展了一陣子，直接轉行當軍火掮客”、“在海軍服役期間，還涉及海測艦弊案”、“那個年代的海軍黑幕，郭璽幾乎全都有份”等語。



郭璽提告馬文君涉妨害名譽罪，另提民事訴訟請求賠償300萬元並刊登澄清啟事。刑事尚由台北地檢署偵查中。民事部分，台北地方法院今日上午11時宣判。



馬文君委任律師指馬的言論都有依據，也有公開網頁、“監察院”的調查報告。另尹清楓命案以及相關採購案都曾於政論節中討論過，至今還有許多人討論，代表是可受公評之事，否認賠償責任。



郭璽的委任律師則反駁，海測艦弊案與郭璽無關且早已結案。郭璽多次對外公開澄清關於尹清楓命案部分，還有地檢署不起訴書為證。但馬文君持續造謠，事實陳述、非意見表達不一樣，言論自由大家都有，但捏造事實就是妨害名譽。